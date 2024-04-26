Amasya'da motosiklet fayans dolu palete çarptı: 2 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet fayans dolu palete çarptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yeni Mahalle Nihat Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin üzerinde olduğu motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak inşaat malzemeleri satan bir işletmeninin deposunun önündeki fayans dolu palete çarptı. Kazada sürü 14 yaşındaki Okan K. yanındaki aynı yaştaki arkadaşı Mete H.'de yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.