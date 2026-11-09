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Amasya'da kask takan motosiklet sürücüsü otomobile çarpınca hafif yaralandı

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Amasya'da kask takan motosiklet sürücüsü otomobile çarpınca hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Amasya'da kask takan motosiklet sürücüsü otomobile çarpınca hafif yaralandı
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Amasya'da Savadiye Kavşağı'nda bugün saat 08.45 sıralarında motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kask takan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

(AMASYA) - Amasya'da Savadiye Kavşağı'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 08.45 sıralarında Savadiye Kavşağı'nda yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Mehmet Varinli Caddesi yönünden Anıt Üst Kavşak istikametine seyir halinde bulunan S.C. yönetimindeki motosiklet, kavşakta dönmekte olan otomobile yandan çarptı.

Motosikletini kullanırken kask takan motosiklet sürücüsü, kazada hafif şekilde yaralandı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA
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