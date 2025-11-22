Amasya'da Kadınlar 'Yufka Günü' Düzenliyor

Amasya'da evhanımları evlerinin ihtiyacı olan yufkaları elbirliği yaparak hamurlarını açıp pişiriyor. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle altın günü düzenlemeye ara veren kadınlar bunun yerine 'yufka günü'nde buluşup her ailenin kışın tüketeceği ortalama 300 yufkayı birlikte hazırlıyor.

Her ay bir mahalledeki arkadaşlarının evinde buluşup bahçede gün boyunca merdanelerle açtıkları hamurları ocakta pişirdiklerini belirten Rukiye Erdoğan, "Arkadaşlarımızla altın günü yapıyorduk. Altın fiyatları artınca biz de yufka günü yapmaya başladık" dedi.

"300 yufkayı birlikte hazırladık"

Yanan ocağında etrafındaki kışlık hazırlığının bir gelenek olduğunu anlatan Arzu Ilıcak da, "Gün boyunca yufka günü düzenliyoruz. Çay içiyor, yemeklerden yiyoruz. Evimin ihtiyacı olan 300 yufkayı birlikte hazırladık" diye konuştu.

"Soframız herkese açık"

Yapılan lezzetli gözlemeyi keyifle yediğine değinen Halil İbrahim Karaca ise "Bizim soframız herkese açık. Yolu düşen, gelip geçen herkes çayımızdan içip, hamur işlerinden yiyebiliyor" şeklinde konuştu. - AMASYA