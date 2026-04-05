Amasya Valiliği'nden şehirdeki içerik üreticilerine 'bilinçli içerik' semineri

Amasya'da içerik üreticilerine yönelik dijital çağda bilinçli içerik üretimi başlıklı seminer düzenlendi. Amasya Valiliği'nin düzenlediği programda çeşitli alanlarda yetkili isimler bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Afet ve kriz anlarında etkili yönetim ile sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken Vali Önder Bakan, "Doğru bilgi kriz anında hayat kurtarırken yanlış bilgi ise telafisi çok güç sonuçlar doğurabiliyor" dedi.

Alanlarında etkin isimler sunum yaptı

Afet ve kriz anlarında iletişim, sosyal medya mecralarının dünü, bugünü, geleceği, güncel siber tehditler, bireysel ve kurumsal koruma yöntemleri, çocuklarda ve hassas gruplarda sosyal medya, sosyal medyada yapay zekanın kullanımı, kamu düzeni ve kullanımı açısından sosyal medya kullanımı, yardım toplama mevzuatı ve bunun sosyal medyaya yansımaları, siber suçlara genel bakış ve hukuki çerçevesi başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Bakanlıklar ile İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar izletildi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz, Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Kahraman, Avukat Buğrahan Koçak ile sosyal destek uzmanı, emniyet ve jandarma görevlileri programda sunum yaptı.

"Doğru bilgi kriz anında hayat kurtarıyor"

Afet ve kriz anlarında etkili yönetim ile sosyal medya paylaşımlarının önemine dikkat çeken Amasya Valisi Önder Bakan, "Bilgi paylaşırken teyitli bilgi olması çok önemli. Sorumluluk bilincinde hareket etmek büyük önem taşıyor. Doğru bilgi kriz anında hayat kurtarırken yanlış bilgi ise telafisi çok güç sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

Büyük Amasya Oteli'nde gerçekleşen programa katılan içerik üreticisi Nagehan Öztürk, yapay zeka, siber suçlar gibi alanlarda bilgi edindiklerini belirtti. İçerik üreticisi İsmail Koç da, verimli geçen programı organize eden Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı