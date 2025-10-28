Amasya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Taşova Şubesi ve CHP Taşova İlçe Başkanlığı temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Eski Hükümet Konağı önündeki törene ADD Taşova Şubesi Başkanı Yılmaz Tural ve dernek üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ömer Sayan ve parti üyeleri katıldı.

ADD Taşova Şube Başkanı Tural, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü tüm Atatürkçülere, cumhuriyet sevenlere kutlu olsun" dedi.

CHP Taşova İlçe Başkanı Sayan ise, "Cumhuyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Şimdiye kadar tüm yıllarda olduğu gibi coşkuyla yine Atatürk'ün emanet ettiği mirasa sahip çıkma kararlılığımızla Ata'mızın huzurundayız" diye konuştu.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.