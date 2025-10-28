Haberler

Amasya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende yapılan konuşmalarda, Cumhuriyetimizin 102. yılının coşkuyla kutlandığı vurgulandı.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Taşova Şubesi ve CHP Taşova İlçe Başkanlığı temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Eski Hükümet Konağı önündeki törene ADD Taşova Şubesi Başkanı Yılmaz Tural ve dernek üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ömer Sayan ve parti üyeleri katıldı.

ADD Taşova Şube Başkanı Tural, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü tüm Atatürkçülere, cumhuriyet sevenlere kutlu olsun" dedi.

CHP Taşova İlçe Başkanı Sayan ise, "Cumhuyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Şimdiye kadar tüm yıllarda olduğu gibi coşkuyla yine Atatürk'ün emanet ettiği mirasa sahip çıkma kararlılığımızla Ata'mızın huzurundayız" diye konuştu.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.