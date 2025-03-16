Alzheimer Hastası Şehzat Gevker'in Cansız Bedeni Bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 'Camiye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Şehzat Gevker'in cansız bedeni boş bir arazide bulundu.

Palandöken İlçesi Yenişehir İkinci Marketler semtinde oturan ve üç çocuk babası emekli 82 yaşındaki Şehzat Gevker, 13 Mart'ta akşam saatlerinde camide gitmek için evden ayrılmıştı. Alzheimer hastası olan Şehzat Gevker'in eve dönmemesi üzerine oğlu Ünsal Gevker, babasının hayatından endişelenerek Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatmıştı.

Yaşlı adam ile ilgili üzüntülü haberi bu gün geldi. Şehzat Gevker'in cansız bedeni Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tokiler mevkiinin üst tarafında boş arazide, inşaat çalışanları tarafından bulundu ve polis bildirildi. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastası olan yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor. - ERZURUM