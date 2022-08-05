Alzheimer hastalarına akıllı saat dağıtıldı

MUĞLA - Muğla Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat Projesi' çerçevesinde Alzheimer hastalarına akıllı saat dağıtımı başladı.

Alzheimer hastaları için geliştirilen ve hastaların gezmelerini imkan sağlayacak, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaların anlık konumlarını GPS ile takip edecek akıllı saatlerden ilk etapta Muğla'nın kırsal mahallelerindeki hastalara dağıtım yapılıyor. İlk etapta 300 hasta için Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen 300 adet saat dağıtımı başladı.

Muğla Valiliği tarafından yürütülen ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü koordinesinde Muğla genelindeki 4 bin Alzheimer hastası için 'Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat projesi' hazırlandı. İlk etapta belirlenen 300 hasta için İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce temin edilen akıllı kol saatlerinin dağıtımı, Menteşe ilçesi Yeşilyurt, Kıran ve Sarnıç mahallelerinde başladı.

Akıllı saat dağıtımına katılan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Alzheimer hastaları Yeşilyurt Mahallesi'nde Ayşe Girigin, Kıran Mahallesinde Hatice Eldem ve Sarnıç Mahallesinde yaşayan Mehmet Keskin'i evlerinde ziyaret ederek, Alzheimer hastalarına akıllı saatlerini teslim edildi.

Gökcan, burada yaptığı açıklamada, Muğla'nın yüzölçümü bakımından geniş bir alan sahip olması, arazisinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle, Alzheimer hastalarının evden ayrıldığında geri dönememelerine ve kaybolmalarına sebep olduğunu söyledi. Gökcan, akıllı saat sayesinde kişinin anlık nabız ve ateş verilerinin de alınabileceğine işaret ederek, yine bu saat sayesinde kişiyle anlık görüntülü ve sesli görüşme imkanı da sağlanabileceğini dile getirdi.