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Almanya'nın Yeni Başbakanı Merz ile Trump İlk Görüşmesini Gerçekleştirdi

Almanya'nın Yeni Başbakanı Merz ile Trump İlk Görüşmesini Gerçekleştirdi
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Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, göreve geldikten iki gün sonra ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ticaret savaşları ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, göreve geldikten sadece iki gün sonra ABD Başkanı Donald Trump ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Merz, Trump'ı Almanya'ya davet etti. Alman hükümet kaynaklarına göre Trump, böyle bir ziyarete sıcak baktığını ifade etti. Trump, daha önce yalnızca 2017'deki G20 Zirvesi için Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Trump da Merz'i Washington'a davet etti. Merz, haziran ayında Kanada'da düzenlenecek G7 Zirvesi ve hemen ardından Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'nden önce ABD'ye gitmek istediğini belirtti. Bu ziyaretin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

Ticaret savaşına "hızlı çözüm" mesajı

İki liderin görüşmesinde odak noktası, son yıllarda gerilen transatlantik ticaret ilişkileri oldu. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un açıklamasına göre Merz ve Trump, "ticari anlaşmazlıkları hızla çözme" konusunda hemfikir kaldı. Ayrıca iki lider, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Merz, Trump'ın Ukrayna'da akan kanın durdurulması yönündeki çağrısını desteklediğini ve Rusya'nın bir ateşkese onay vermesi gerektiğini vurguladı. Trump ise Almanya'nın Fransa, Birleşik Krallık, Polonya ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte barış çabalarını destekleyeceğini ifade etti.

Görüşme sonunda Trump, Merz'i başbakanlık görevine seçilmesinden dolayı tebrik etti. Merz de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yılında ABD'nin Almanya için "vazgeçilmez bir dost ve ortak olmaya devam ettiğini" belirtti. İki lider, karşılıklı ziyaretler ve yakın iş birliği konusunda mutabık kaldı.

Bu gelişmeler, Almanya ile ABD arasında yeni bir sayfanın açılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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