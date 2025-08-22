Alman Vatandaşı Nico Jermaine Lather Müslüman Oldu

Alman Vatandaşı Nico Jermaine Lather Müslüman Oldu
Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Nico Jermaine Lather, Müslüman olarak 'Kerem' adını aldı. Programda İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verilirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde, Alman vatandaşı Nico Jermaine Lather Müslüman olarak "Kerem" adını aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde Nico Jermaine Lather, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasimin ardından İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kerem'e Müslüman olduğunu belgeleyen İhtida Belgesi'ni takdim etti. Ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

İl Müftülüğü, Kerem'e yeni hayatında huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
