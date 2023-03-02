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Alibey Barajı'nda su seviyesi azalınca batık halde olan araç su yüzeyine çıktı

Yerel Haberler

Alibey Barajı'nda su seviyesi azalınca batık halde olan araç su yüzeyine çıktı

Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi azalınca batık halde olan otomobil ortaya çıktı.

Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi azalınca batık halde olan otomobil ortaya çıktı. Baraj havadan görüntülendi.

İstanbul'da bulunan barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. Sultangazi Alibey Barajı'nda su seviyesi azaldı. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte 2 araç su yüzeyine çıkmıştı. Aynı barajda batık halde olan başka bir araç daha su yüzeyine çıktı. Uzun bir süredir batık halde olan aracın ağır hasar aldığı ve ters dönmüş olduğu görüldü. Ayrıca, suyun çekilmesiyle bir kısmı tamamen kuruyan barajda pet şişe, plastikler ve kayık parçaları da ortaya çıktı. Barajda su yüzeyine çıkan araç drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alibey Barajı İstanbul Tragger Yerel Haberler

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