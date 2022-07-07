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Aliağa'da kabristan ziyaretleri için ücretsiz ulaşım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aliağa'da kabristan ziyaretleri için ücretsiz ulaşım

Aliağa Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kabristan ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini duyurdu.

Aliağa Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kabristan ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini duyurdu.

Aliağa Belediyesi otobüsleri, Arife Günü ile Kurban Bayramının; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları kent mezarlığına ücretsiz olarak taşıyacak. Belediye otobüsleri Arife Günü ve bayram günlerinde 10.00-12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde ring yapacak. Eski mezarlıktan hareket edecek olan otobüsler; merkez cami, eski garaj, Yeni Mahalle Çarşamba Pazarı, Örnekkent Samurlu kavşağı güzergahından kabristana ulaşacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aliağa Belediyesi Kurban Yerel Haberler

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