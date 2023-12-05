Aliağa Belediyesi Yetenek Akademisi Meslek Eğitim Kurslarına Devam Ediyor

Aliağa Belediyesi, farklı alanlarda meslek edinmek isteyen vatandaşlar için verdiği teorik ve uygulamalı meslek eğitim kurslarına devam ediyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Aliağa Belediyesi Yetenek Akademisi, farklı alanlarda meslek edinmek isteyen vatandaşlar için verdiği teorik ve uygulamalı meslek eğitim kurslarına devam ediyor. Kendi meslek alanında uzman kişiler aracılığıyla planlanmış olan meslek akademisi, eğitim ve seminerleri vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor.

Aliağa Belediyesi, işveren ile iş arayan vatandaşları online platformu www.istealiaga.com'da buluştururken, meslek edindirme kurslarıyla da istihdama desteğini sürdürüyor. Aliağa'nın ve bölgenin en büyük kariyer platformu www.istealiaga.com üzerinden online olarak yapılan başvurular sonrası gerçekleştirilen seçmeler neticesinde kursiyerler, yetenek akademisinde hem teorik hem uygulamalı şekilde anlatımlı üç gün sürecek eğitimler için Aliağa Belediyesine davet edildi.

Barista, servis elemanı, mutfak hazırlık personeli eğitiminin teorik bölümü meclis salonunda, uygulamalı bölümleri ise Doğa Park'ta bulunan Kaleiçi Coffee'de, Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan Pony Cafe'de ve Mavi Bayraklı Ağapark'ta hizmet veren Allia Lounge'ta gerçekleştirildi.

Eğitimleri tamamlayan kursiyerlere, İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiş ve üç alanda hazırlanmış e-devlet onaylı mesleki yeterlilik belgeleri verildi. Kursiyerlere belgelerini ise Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek takdim etti. Sertifika programını tamamlayan adaylara yönelik istihdam danışmanlığı da, Aliağa Belediyesi İstihdam Ofisi tarafından sağlanıyor. - İZMİR