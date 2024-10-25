Ali Tosun, Cumhuriyet İlkokulu'nda Eğitim Faaliyetlerini İnceledi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Okul yöneticilerinden yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Müdür Ali Tosun, öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya geldi.

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, okulun yeni ve modern halinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Ali Tosun, "Öğrencilerimizin daha güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim görmeleri, öncelikli hedeflerimizden biri. Bu sayede tüm öğrencilerimiz eşit şartlarda eğitim alma imkanı bulacak. Yapılan güçlendirme ve yenileme çalışmaları sadece fiziki iyileştirmeleri değil, aynı zamanda eğitimde kaliteyi de artırmayı amaçlamaktadır. Okullarımızın modern, güvenli ve teknolojik donanıma sahip olması, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz güçlendirme ve yenileme projeleri ile her okulumuzu en yüksek standartlara çıkarmaya kararlıyız. Cumhuriyet İlkokulu, ilimiz için yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda geçmişten bugüne pek çok neslin yetişmesine katkı sağlamış köklü bir okuldur. Bu okulda yapılan güçlendirme ve yenileme çalışmaları hem eğitim kalitesini artırmak hem de bu tarihi mirası koruyarak geleceğe taşımak adına büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Müdür Tosun, onların eğitim süreçlerine dair sorularını yanıtladı ve görüşlerini dinledi. Müdür Ali Tosun, ayrıca öğretmenlerle bir araya gelerek, okulun eğitim faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ADIYAMAN