Ali Emre Ballı’nın ölü bulunduğu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çekmeköy'de otomobil içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

6 Ekim tarihinde Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında boş bir arazideki araç içerisinde bir şahsın hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve başlatılan soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden şahsın fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunması hakkında yürütülen soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Soruşturma çerçevesinde ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı