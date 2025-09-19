Ali Atasever İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü Oldu

Erzurum İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Dr. Öğretim üyesi Ali Atasever atandı.

Atama ilçede sevinçle karşılanırken, Atasever'in akademik birikimi ve vizyonu ile öğrencilere ve ilçeye önemli katkılar sağlayacağına dair beklentiler dile getirildi. İlçe halkı, yapılan yeni görevlendirmenin İspir için hayırlı olmasını temenni etti.

Atasever'in, mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeye, öğrencilere daha güçlü imkanlar sunmaya ve İspir'in eğitim hayatına ivme kazandırmaya yönelik projeler geliştirmesi bekleniyor. - ERZURUM