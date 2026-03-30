Haberler

Albay Vanlı, 91 yaşındaki şehit babasını kapıda karşılayıp makamında ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, 91 yaşındaki şehit babası Osman Bayır'ı kapıda karşılayıp makamında ağırladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, 1976 yılında İstanbul'da göreve giderken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Hasan Bayır'ın babası Osman Bayır'ı makamında ağırladı. Merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan Osman Bayır'ı kapıda karşılayan Vanlı, sağlık, huzur ve uzun ömürler diledi.

Büyüklere her zaman minnet ve şükran duyduklarını ifade eden Vanlı, "Unutmayalım ki, geçmişin tecrübesi, geleceğin yol göstericisidir. Şehit babamızın hayır dualarını aldık. Şehidimizin emaneti Osman amcamıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledik. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi

Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler

Erkek futbolcular için söyledikleri tartışma yarattı
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kanlı pusu! 6 ay önce öldürülen Serhat'ın mezarında can aldılar

Kanlı pusu! 6 ay önce öldürülen Serhat'ın mezarında can aldılar
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi