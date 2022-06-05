Alaplı'da kasaplar belediye mezbahası istiyor - Haberler

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Alaplı'da kasaplar belediye mezbahası istiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alaplı'da kasaplar belediye mezbahası istiyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin mezbahane sorunu ortadan kalkmasını dile getiren kasaplar, "Alaplı'da et üretimi ve besicilik yeterli olmayınca başka illere gidiyoruz, Mezbahane olmayınca hayvanlarımızı Akçakoca'da kestirip Alaplı'ya getiriyoruz" diye tepki gösterdiler.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin mezbahane sorunu ortadan kalkmasını dile getiren kasaplar, "Alaplı'da et üretimi ve besicilik yeterli olmayınca başka illere gidiyoruz, Mezbahane olmayınca hayvanlarımızı Akçakoca'da kestirip Alaplı'ya getiriyoruz" diye tepki gösterdiler.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki vatandaşlar, belediyenin uhdesinde yer alan mezbahalarla ilgili adım atılmasını bekliyor. 2014 yılında yayınlanan seçim vaatler arasında bulunan ve Belediye Başkanı Nuri Tekin'in "Alaplı'da mezbaha bizim ayıbımızdır, bizim eksiğimizdir. Kasaplarımıza en modern bir mezbahane kazandıracağız" sözünü hatırlatan vatandaşlar, gereğinin yapılmasını istediler.

İlçede üç nesildir kasaplık yapan Muhammet Mutlu yapılacak mezbaha ile hem kasapların rahat edeceğini hem de ödemelerin ilçede kalacağı kalacağını, navlun giderlerinin de azalacağından fiyatların et satışlarına yansıyacağını söyledi. Mutlu, "Bugün hayvanlarımızı Akçakoca'ya götürüp,orada kestirerek Alaplı'ya getiriyoruz, 46 bine yakın nüfusta mezbaha hizmeti olmaması bir ayıptır "dedi - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nuri Tekin Zonguldak Yerel Haberler

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