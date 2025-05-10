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Alanya'da Üstü Açık Araçla Akrobatik Hareketler Trafiği Tehlikeye Attı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerin üstü açık bir araçta yaptıkları akrobatik hareketler, hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktu. Olay anı vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Alanya'da üstü açık araçla trafiği tehlikeye attılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde üstü açık araçla gezintiye çıkan bir grup yabancı Turist, yaptıkları akrobatik haraketlerle hem kendi canların hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Alanya'nın en işlek caddelerinden biri olan Ahmet Tokuş Caddesi'nde yaşandı. Üstü açık cipte yolculuk yapan yabancı uyruklu bir turist güvenlik kurallarını hiçe sayarak araç üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Turistin etrafındakilere aldırış etmeden eğlendiği görüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken vatandaş, "Avrupa'dan gelmişler ama yaptıkları işe bak" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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