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Alanya'da Turist Akını: Sıcak Hava Plajları Doldurdu

Alanya'da Turist Akını: Sıcak Hava Plajları Doldurdu
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Alanya'da hava sıcaklığının 17 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler Kleopatra plajına akın etti. Soğuk havaların hâkim olduğu diğer bölgelerde Alanya'nın güzel havası tatilcileri mutlu etti.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahile indi.

Alanya'da hava sıcaklığının 17 dereceye çıktığı bugünlerde yerli ve yabancı turistler, havanın ve sahilin tadını çıkarmak için Kleopatra plajını tercih ettiler. Yurt genelinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Şubat ayın 'da turizmin önemli ilçelerinden Alanya'da hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesi ve deniz sıcaklığının ise 18 dereceye çıkması ile birlikte plajlara inen yerli ve yabancı turistlerin yüzünü güldürdü. Kimi turistler güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise denize girdi. Denize girmek istemeyen kişilerde şezlonglarda güneşin tadını çıkardı.

Aydın'dan iki günlük tatil için Alanya'yı tercih eden Halil Yürekli, "Aydın'dan Alanya'ya tatile geldik. Hava güzel olunca kendimizi Kleopatra plajına attık. Güneşli bir hava, hava güzel geziyoruz, dolaşıyoruz, mutluyuz. Güneşi görünce evde oturmayalım kapalı yerlerde bulunmayalım, kendimizi açık havaya atalım dedik, eşimle beraber eğleniyoruz. Alanya'nın havası çok güzel, müsait ve imkanı olanları Alanya'ya davet ediyoruz, güzel havanın tadını çıkarsınlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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