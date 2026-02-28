Haberler

Kaymakam Öztürk, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personelle iftarda buluştu

Güncelleme:
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında jandarma personeli bir araya geldi. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, orucunu jandarma ile açarak mesai arkadaşı olan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personeli, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda Kaymakam Şakir Öner Öztürk, jandarma personeliyle birlikte orucunu açtı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, iftarın ardından personelle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Alanya'nın huzur ve asayişinin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz görev yapan jandarma teşkilatına ve tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Öztürk, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmesini temenni ederek kahraman jandarmaya hayırlı Ramazanlar diledi.

Düzenlenen programa Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk ve birim komutanları da katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
