Alanında uzman cankurtaran ekibi gün boyu görevde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanında uzman cankurtaran ekibi gün boyu görevde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Alanında uzman cankurtaran ekibi gün boyu görevde

Antalya Belek'te bulunan ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ana havuzuna sahip lüks otelde tüm gün misafirlerin güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, birçok başarılı aday arasından seçilerek ekibe dahil ediliyor.

Antalya Belek'te bulunan ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ana havuzuna sahip lüks otelde tüm gün misafirlerin güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, birçok başarılı aday arasından seçilerek ekibe dahil ediliyor.

Granada Luxury Belek, tesis genelinde 95 cankurtaranla hizmet veriyor. 10 bin metrekarelik alanı ile Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ana havuzuna ev sahipliği yapan otelde cankurtaran ekibi tesis genelinde toplamda 20 bin metrekareye ulaşan tüm havuzlarda gün boyu hazır bulunuyor.

Ekipte yer alan 95 cankurtaranın 70'inin Bronz Bröve yani eğitim standartları sertifikası, 20'sinin Gümüş Bröve, 5'inin Altın Bröve sahibi oldukları, 2 cankurtaranın da Altın Cankurtaran Eğitmenliği Sertifikası bulunduğu belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akdeniz Bölgesi Granada Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title