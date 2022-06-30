Alanında uzman cankurtaran ekibi gün boyu görevde

Antalya Belek'te bulunan ve Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ana havuzuna sahip lüks otelde tüm gün misafirlerin güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, birçok başarılı aday arasından seçilerek ekibe dahil ediliyor.

Granada Luxury Belek, tesis genelinde 95 cankurtaranla hizmet veriyor. 10 bin metrekarelik alanı ile Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ana havuzuna ev sahipliği yapan otelde cankurtaran ekibi tesis genelinde toplamda 20 bin metrekareye ulaşan tüm havuzlarda gün boyu hazır bulunuyor.

Ekipte yer alan 95 cankurtaranın 70'inin Bronz Bröve yani eğitim standartları sertifikası, 20'sinin Gümüş Bröve, 5'inin Altın Bröve sahibi oldukları, 2 cankurtaranın da Altın Cankurtaran Eğitmenliği Sertifikası bulunduğu belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel