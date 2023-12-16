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Akyazı'da yağmur nedeniyle kaza: 4 yaralı

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Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Akyazı Pazarköy yolu köy girişinde meydana geldi. Emirhan K., idaresindeki 54 HP 842 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Emirhan K. ile araçta bulunan Samet S., Abdülkerim T. ve Efe S. yaralandı. Kazada araçta sıkışan Efe S. itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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