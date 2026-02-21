Haberler

Dağıtılan 2 bin meyve fidesi toprakta hayat bulacak

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çevre bilincini artırmak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 bin adet meyve fidesi dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, fidanlar tek tek teslim edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevre bilincini aşılamak gayesiyle vatandaşlara 2 bin adet meyve fidesi dağıttı.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gazi Süleymanpaşa Camii bahçesinde kurulan stantta, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırmaya katkı sağlanması adına fidan dağıtımı yaptı. Yoğun ilgi gösteren vatandaşlara fidanlar, müdürlük personeli tarafından tek tek teslim edildi. Orman muhafaza memurları ve görevli personel, hem fidan dağıtımı yaptı hem de vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Dağıtılan meyve fidanlarının Akyazı'daki bahçelere ve topraklara hayat verecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

