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Akyaka'da Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Kaymakamlık ve kurum amirleri, vatandaşların evlerine konuk olarak talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinliyor.

Akyaka Kaymakamlığı, vatandaşlarla devlet arasındaki bağı güçlendirmek, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü sosyal çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesiyle ilçedeki haneler ziyaret edilerek vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Kurum amirlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların kapıları tek tek çalınıyor, ailelerin evlerine misafir olunarak talep, beklenti ve ihtiyaçları dinleniyor. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda vatandaşların karşılaştığı sorunlar yerinde değerlendirilirken, çözüm üretilmesi gereken konular ilgili kurumlarla birlikte ele alınıyor.

Proje kapsamında yalnızca sorunların tespit edilmesi değil, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve kamu hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri de hedefleniyor. Hane ziyaretleriyle kamu kurumları ve vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, ihtiyaçların zamanında belirlenerek gerekli çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

Akyaka Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje ile devletin şefkat elinin ilçedeki her haneye ulaştırılması hedeflenirken, vatandaş odaklı hizmet anlayışının sahada sürdürülmesine önem veriliyor.

"Birlikte Daha Güçlüyüz" projesiyle Akyaka'da kapılar yalnızca ziyaret için değil, vatandaşların sesini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve gönül köprüleri kurmak için çalınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı