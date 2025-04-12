Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Asılsız ihbar yapanlar yanacak! 15 bin TL ceza geliyor, tekrarda iki kat ödenecek

Bunu yapan yandı! 15 bin TL ceza geliyor, tekrarda iki kat ödenecek
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Akyaka'da Kütüphane Haftası Coşkuyla Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyaka'da Kütüphane Haftası'nın 61. yılı 'Üreten Kütüphaneler' temasıyla etkinliklerle kutlandı. Kaymakam Demirtaş, en çok kitap okuyanlar ile satranç turnuvasında başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.

Akyaka'da Kütüphane Haftası'nın 61. yılı "Üreten Kütüphaneler" ana temasıyla kutlandı. Kaymakam Demirtaş, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlerin ödüllerini verdi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde 1 yıl içinde en çok kitap okuyan çocuk kategorisi, 1 yıl içinde en çok kitap okuyan genç kategorisi ve 1 yıl içinde en çok kitap okuyan yetişkin kategorisinden en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verilirken, Hafta dolayısıyla ve düzenlenen satranç turnuvasında başarı elde eden öğrencilere ise ödülleri, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş tarafından verildi.

Akyaka'da Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Hafta boyunca çeşitli aktiviteler yapılacak. - KARS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.