Akyaka'da Kütüphane Haftası Coşkuyla Kutlandı

Akyaka'da Kütüphane Haftası'nın 61. yılı "Üreten Kütüphaneler" ana temasıyla kutlandı. Kaymakam Demirtaş, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlerin ödüllerini verdi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde 1 yıl içinde en çok kitap okuyan çocuk kategorisi, 1 yıl içinde en çok kitap okuyan genç kategorisi ve 1 yıl içinde en çok kitap okuyan yetişkin kategorisinden en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verilirken, Hafta dolayısıyla ve düzenlenen satranç turnuvasında başarı elde eden öğrencilere ise ödülleri, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş tarafından verildi.

Akyaka'da Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Hafta boyunca çeşitli aktiviteler yapılacak. - KARS