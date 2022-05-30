Aksaraylı Çiftçi: "Oğlum Mühendislik Okuyordu Bıraktı" - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Yeşiltepe'de çiftçiler, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Çiftçi Amin Uz, "Benim oğlum makine mühendisliği okuyordu, 3. sınıfta bıraktı. 'Niye bırakıyorsun oğlum' dedim. 'Benim Ankara'da dayım yok baba. Ben okumayacağım, okusam ne yapacağım, aynı tarlada, aynı ahırda kalacağım' dedi bıraktı, bırakmak mecburiyetinde kaldı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk Aksaray'ın Aksaray'ın Yeşiltepe kasabasında çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi.

"GÜBRE ATAMIYORUM"

Yıllardır üretim yaptığını ve daha önce bu kadar zor bir dönemden geçmediklerini dile getiren ayçiçeği yetiştiricisi bir çiftçi, sadece borçlarını kapatabilmek için çalıştıklarını söyledi. Çiftçi, "Çok zor durumdayız, gübre attım, geçen yıl aldığım gübre 30 bin TL kooperatife borcum vardı, 30 binde petrole. Şimdi 250 bin borçlandım kooperatife. Borçlara çalışıyoruz bize bir şey yok. Şu anda ben petrol ile kooperatife ödüyorum" diye konuştu.

"TRAKTÖRLERİ TARLARADAN ÇEKTİK"

"Ben de tahıl, ayçiçeği, pancar hepsini üretiyorum" diyen çiftçi, Gürer'in "Nasıl durum" diye sorması üzerine "Traktörleri tarladan çektik, zaten alacak gücümüz yok. Mazot 23 lira olursa, bunu da borca alırsak 10. Ayda 25 öderiz. Bunu nasıl ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Gürer'in "Daha önce böyle bir dönem yaşadınız mı" diye sorması üzerine çiftçi, "Ben 57 yaşındayım. Böyle hiçbir durum yaşamadım, görmedim" diye konuştu. "Size gelip haliniz nedir diyen var mı" sorusuna çiftçi, "Niye sorsun, nasıl olsa millet oy veriyor" dedi.

Maliyetlerdeki artıştan yakınan çiftçi, "Buğdayı bu sene ektik. Arkadaş gübre atmış ben atamıyorum. 15 kilo atıyorum 25 kilo varken. Mazot ile 2-3 turluyorum. 1 sulayıp geçeceğim kurtarmaz" diye konuştu.

"YEM ALAMIYORUM DİYE HAYVANLARI SATTIM"

50 yıldır hayvancılık yaptığını dile getiren bir çiftçi ise, "Ben de çiçek pancar yetiştiriyorum. Geçen sene 100 bin pancar kotamız vardı, şimdi 20 bine düştü. 1 torba yem alıyoruz 400 bine. Kuzu eti bin lira biz nasıl edeceğiz, nasıl ödeyeceğiz. Ben 64 yaşındayım 10 yaşımdan beri davarcılık yaparım şu anda davarcılık yapmıyorum, sattım. 400 bin yem alıyordum sattım şimdi hepsini inekleri de sattım samanın tonu 2,5 milyar olunca hadi al nasıl alacaksın?" dedi.

Üretici Amin Uz ise "Benim oğlum makine mühendisliği okuyordu, 3. sınıfta bıraktı. 'Niye bırakıyorsun oğlum' dedim. 'Benim Ankara'da dayım yok baba. Ben okumayacağım, okusam ne yapacağım, aynı tarlada, aynı ahırda kalacağım' dedi bıraktı, bırakmak mecburiyetinde kaldı" diye konuştu.

"BAKANLIĞA GÖRE ÇİFTÇİ MUTLU AMA GERÇEK ORTADA"

Tarımda yaşanan sorunları dinlediklerini belirten Gürer, üreticinin alış fiyatlarını söylediğini ancak vade farklarını ekleyince durumunda daha da vahimleştiğini dile getirdi. Gürer, şunları söyledi:

"Genelde fiyatları söylerken vade farklarını söylemiyoruz. Çiftçimiz 13 bin 400'e üre, gübre alıyor diye anlatıyoruz, ama vade farkı ile 17 bine mal oluyor diyor. Şimdi gübreyi atamadığını söylüyor. İnekleri sattığını, inekleri kestirdiğini söylüyor. Böyle giderse tarımda Türkiye ithalatçı olduğu için yurtdışına ürün de bulamazsa aç kalacak. Bu çocuklar ne yapacak? Bunların geleceği ne olacak? Anadolu'da hangi köye gidersek bir dokunduğumuz zaman bin ah işitiyoruz çünkü üreten çiftçimiz, yani besicimiz gerçekten kan ağlıyor. Bunların sorunlarına sahip çıkacak bir yönetim istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na belki bilgiler doğru gönderilmiyor ama bizler geliyoruz, bu bilgilerden kendisinin haberdar olmasını istiyoruz. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, 'çiftçi mutlu, çiftçi mutlu' diyorlar eski başbakan 'ekin, ekin' diyor çiftçiler de 'neyi ekelim gübre alamıyoruz, para kazanamıyoruz, diyor."

ANKA / Yerel