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Muhtarlarla sosyal hizmet iş birliği masaya yatırıldı

Muhtarlarla sosyal hizmet iş birliği masaya yatırıldı
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Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği toplantıda sosyal hizmetlere erişimin güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha hızlı tespit edilmesi konularını ele aldı.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında sosyal hizmetlere erişimin güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha hızlı tespit edilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla iş birliği ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, mahallelerdeki sosyal ihtiyaçların belirlenmesi ve sosyal hizmetlerin daha geniş kesimlere ulaştırılması konuları değerlendirildi. Toplantıda İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal hizmet modelleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmaları, koruyucu ve önleyici hizmetler ile sosyal yardım uygulamaları hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi için izlenecek yöntemler üzerinde duruldu.

Mahallelerinde yaşayan vatandaşları yakından tanıyan ve yerel düzeyde önemli bir görev üstlenen muhtarların görüş ve önerileri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Katılımcılar, ihtiyaç sahibi bireylerin tespit edilmesi, sosyal risklerin erken dönemde belirlenmesi ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi noktasında iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca sosyal hizmetlere erişimin güçlendirilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen programda, yerel yönetimlerle kamu kurumları arasındaki iş birliğinin sosyal hizmetlerin etkinliğine önemli katkı sunduğu vurgulandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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