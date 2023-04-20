Aksaray Belediyesi'nden çocuklara bayrak şekeri standı

Çocukların bayram sevincine ortak olmak için ilginç bir yöntem uygulayan Aksaray Belediyesi, meydana kurduğu şeker standı ile çocukların bayramını kutlayarak ilk bayram şekerlerini verdi.

Çocukların bayram sevincine ortak olmak için ilginç bir yöntem uygulayan Aksaray Belediyesi, meydana kurduğu şeker standı ile çocukların bayramını kutlayarak ilk bayram şekerlerini verdi.

Çocukların bayram sevincine ortak olmak amaçlı 15 Temmuz Milli İrade Meydanına stant kuran Aksaray Belediyesi, pano şeklinde kurulan standa çubuklu şekerler bıraktı. Aileleriyle birlikte bayram alışverişine çıkan çocuklar panodaki şekerleri görünce sevinçle panoya koştu. İlk bayram şekerlerini belediyeden alan çocuklar ve aileleri Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. Çocuklar başta olmak üzere genci yaşlısı şeker stantlarından şeker ikramını geri çevirmedi.

Çocukları ile alışverişe çıkan vatandaşlarda belediyeye teşekkür ederek geleneksel kültür, örf ve adetlerin bu şekilde yaşatılmasının çok güzel olduğunu söyledi. - AKSARAY