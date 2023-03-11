Akrabalarına olan öfkesini, arabanın arkasına yazdı! İki kişiye ayrı bir vurgu var

Trafikte karşılaşılan ilginç durumlara bir yenisi daha eklendi. Akrabalarına öfkelenen sürücünün arabasının arkasına yazdığı yazı görenleri şaşırttı; "Tüm akrabalarım Allah'ınızdan bulun. Özellikle halam ve amcam."

İnsanlar sevinç ve mutluluklarını araba arkasına yazdıkları yazılarla gösteriyor. Kimi zaman güldüren bu metinler bazen de örneğine az rastlanmayan ilginç durumlar oluşturabiliyor. Samsun'da bu duruma örnek ilginç bir yazı kameralara takıldı.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞTILAR

Trafikte seyreden bir aracın arkasında yer alan öfke dolu yazı sürücülerin dikkatini çekti. Arabanın arkasındaki "Tüm akrabalarım Allah'ınızdan bulun. Özellikle halam ve amcam" yazısını görenler fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Amca, hala ve akrabaların araç sürücüsüne ne yapmış olabileceği sosyal medyada merak konusu oldu.