GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler kapsamında Rize'de gerçekleştirdiği miting öncesinde polisten güvenlik bariyerlerini kaldırmasını isteyen AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, "görevinden affını" istedi. Ayar, "Orada biz çok çok haklıyız, bu polis, koruma meselesi değil, bir paradigma meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat 2024'tei Rize mitingi öncesinde Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, miting alanındaki güvenlik bariyerlerindeki polislerle tartışmıştı. Ayar, bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına, "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı. Ayar, AKP Rize İl Başkanlığı "görevinden affını" istedi.

Hikmet Ayar, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Orada biz çok çok haklıyız. Bu polis, koruma meselesi değil, bir paradigma meselesidir. Çok da faydalı oldu. Cumhurbaşkanlığı koruma sistemi yeniden gözden geçirildi. Konsept değişmesine vesile oldu. Çünkü biz, hemşehrilerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği her yere rahatlıkla girsin, çıksın istiyoruz. Onu Cumhurbaşkanımızda çoğu zaman dile getirmiştir. O gün insanların elinden tespihleri dahi alındı. O gün Filistin bayrağı ile bile içeri giremediler. Biz buna bir tepki gösterdik. Kurduğum cümle hüküm cümlesi değildi. 'Yaptığınız bu iş böyle bir şeyi andırıyor, misiniz' diye soruyorum. Çok farklı bir şeydir bu."