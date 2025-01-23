Akıllı Telefonlar Fotoğrafçılığı Tehdit Ediyor

Günümüzde yaygın kullanılan akıllı telefonlar kaliteli ve filtreli görüntü çekme özelliğiyle fotoğrafçılık mesleğini bitirme noktasına getirdi. Fotoğrafçılar işlerinin eskisi gibi olmadığını dile getirdi.

Günümüz teknolojisi sayesinde akıllı telefon kullanan birçok kişi artık eskisi gibi fotoğrafçıları tercih etmiyor. Fotoğrafçılar sadece vesikalık diye tabir edilen resmi işlerde kullanılan fotoğrafları çekebildiklerini, onun dışında müşterilerinin kalmadığını belirtti. Fotoğraf stüdyosunda çalışan Azer Güner, şu anki teknoloji sayesinde dış çekim, vesikalık gibi çekimlerin telefon üzerinden de yapıldığını söyledi. Güner, "Daha önce aileler bir araya gelir toplu aile fotoğrafı çekilirlerdi hatıra kalsın diye. Şu an herkes telefondan çekimlerini yapıyor ve biriktirebiliyor. Devlet dairelerinin zorunluluğu olmamış olsaydı vesikalık fotoğraf bile çekemezdik. Gelin damat fotoğraflarını bile artık biz çekemiyoruz. Kendileri telefon ile dış çekimlerini yapıyorlar" dedi. - DİYARBAKIR