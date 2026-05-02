Akhisarlı berberler dünya sahnesinde jüri koltuğunda

Antalya'da 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 17 ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan "2026 Manifest Masterverse" sahnesinde, Akhisarlı berberler önemli bir başarıya imza attı. Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda, erkek kuaförlüğü alanında jüri üyeliği görevini üstlenen İbrahim Can Andur ve Gürcan Balcı, mesleki birikimleriyle dikkat çekti.

Folyox Akademi ile Güney Kozmetik ortaklığında düzenlenen ve dünyanın önde gelen saç tasarımcılarını bir araya getiren etkinlikte, Andur ve Balcı'nın jüri üyeliği Akhisar adına gurur kaynağı oldu. Organizasyonda dünyaca ünlü topuz tasarım ustası Georgy Kot ve erkek kuaförlüğünün önemli isimlerinden Josh Lamonaca da sahne aldı.

Erkek Kesim Yarışması'nın jüri başkanlığını ise Bulgaristan'ın önde gelen erkek kuaförlüğü akademilerinden birine sahip olan İvaylo Boshnakov üstlendi.

Etkinlikte ayrıca Akhisarlı genç yetenekler Furkan Toy ve Enes Toy da gösterdikleri performansla derece elde ederek dikkat çekti.

Akhisarlı usta İbrahim Can Andur, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, uluslararası bir platformda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın en iyileriyle aynı sahnede bulunmak bizim için büyük bir gurur. Dört gün boyunca mesleki anlamda çok verimli bir süreç geçirdik. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Genç meslektaşlarımızın başarısı da bizleri ayrıca gururlandırdı" dedi.

Andur, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Akhisar'ı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı