Haberler

Hayber Camii ibadete açıldı

Hayber Camii ibadete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akhisar'da yapımı tamamlanan Hayber Camii açılış töreni ve ilk cuma namazı ile ibadete girdi. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akhisar Hayber Camii, düzenlenen açılış töreni ve kılınan ilk cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Akhisar Müftülüğü koordinesinde yapımı tamamlanan Hayber Camii, düzenlenen açılış töreninin ardından kılınan ilk cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Efendi Mahallesi 382 Sokak üzerinde bulunan caminin açılış törenine Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, ATSO Başkanı Sami Karaoğlan, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüeri, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Akhisar İlçe Müftüsü Muhammet Salman, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Akhisar Hayber Camii Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Abdil Doğru, caminin arsasının hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlandığını belirterek, caminin yaklaşık 10 milyon lira maliyetle inşa edildiğini söyledi. Doğru, arsayı bağışlayan hayırsevere ve inşaata destek olan herkese teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından Hayber Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title