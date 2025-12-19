Hayber Camii ibadete açıldı

Akhisar Hayber Camii, düzenlenen açılış töreni ve kılınan ilk cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Akhisar Müftülüğü koordinesinde yapımı tamamlanan Hayber Camii, düzenlenen açılış töreninin ardından kılınan ilk cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Efendi Mahallesi 382 Sokak üzerinde bulunan caminin açılış törenine Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, ATSO Başkanı Sami Karaoğlan, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüeri, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Akhisar İlçe Müftüsü Muhammet Salman, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Akhisar Hayber Camii Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Abdil Doğru, caminin arsasının hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlandığını belirterek, caminin yaklaşık 10 milyon lira maliyetle inşa edildiğini söyledi. Doğru, arsayı bağışlayan hayırsevere ve inşaata destek olan herkese teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından Hayber Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. - MANİSA