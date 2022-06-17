Akhisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Kapılarını Açıyor

Akhisar Belediyesi, yenilediği Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin kapılarını Pazartesi günü açıyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile yenilenerek modern hale getirilen havuz, yenilenen yüzü ve indirimli fırsatlarıyla 20 Haziran Pazartesi günü kapılarını açıyor.

Cumartesi günleri 'Halk Günü' olarak fiyat indirimi uygulanacak havuz, Salı günü ise sadece kadınlara hizmet edecek. 7 yaş altı çocuklardan ise ücret alınmayacak. Ayrıca sağlık çalışanları ve engelli bireyler hizmetten yüzde 50 indirimli faydalanacak.

Yaz aylarının gelmesi ile halkın serinlemek ve keyifli vakit geçirmesi için belediye havuzunda çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, içerisinde fitness, zumba, plates ve jimnastik salonu bulunan spor merkezini de kısa süre içerisinde Akhisar halkının hizmetine sunacaklarını müjdeledi.

Başkan Dutlulu, "Akhisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi yenilenen yüzü ile Pazartesi günü kapılarını açıyor. Ayrıca sağlıklı yaşam için şehrimize kazandırdığımız fitness, zumba, plates ve jimnastik salonumuz önümüzdeki günlerde açılacak. Kayıt oluşturmak ve detaylı bilgi almak için 444 11 45 numaralı Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel