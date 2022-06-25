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Akhisar Belediyesi'nden İlçeye Yeni Güreş Alanı

ANKA - Yerel
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Akhisar Belediyesi'nden İlçeye Yeni Güreş Alanı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sayısız başpehlivan yetiştiren ilçeye kazandırılan yeni güreş alanında incelemelerde bulundu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sayısız başpehlivan yetiştiren ilçeye kazandırılan yeni güreş alanında incelemelerde bulundu.

563 yıldır süren gelenek Akhisar Çağlak Festivali kapsamında hayata geçen yağlı güreşler için kolları sıvayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selçikli Mahallesi'nde yapılan yeni güreş sahasını ziyaret etti. Dutlulu, 20 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek yağlı güreşler için teknik ekipten bilgi aldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nin de köklü bir geçmişi olduğuna değinen Başkan Besim Dutlulu, daha sonra Selçikli Mahalle halkını da ziyaret ederek görüşlerini dinledi.

Başkan Dutlulu, "563 yıldır Akhisar'ımızda devam ettirdiğimiz geleneğimiz, ata sporumuz Yağlı Güreşlerimiz için, nice pehlivanlar çıkaran Selçikli Mahallemize yeni bir güreş sahası kazandırdık. Göreve gelmeden önce yağlı güreşlerimizi merkezden ziyade kırsalda, pehlivanlarımızın en çok yetiştiği bölgede yapacağız diye söz vermiştik. Bugün o sözü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Halkımızın da, şehrimize yakışır bu yeni er meydanını beğenmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Şehrimize hayırlı olsun. 20 Ağustos'ta, 60'dan fazla baş pehlivanın katılımıyla bu sahada gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Besim Dutlulu Akhisar Yerel Haberler

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