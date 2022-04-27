Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Şehit Ailelerini Unutmadı - Haberler

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Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Şehit Ailelerini Unutmadı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Şehit Ailelerini Unutmadı

Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Akhisarlı şehit ailelerini unutmadı. Belediye personeli, Akhisarlı şehit ailelerinin tek tek kapılarını çalarak hem Kadir Gecelerini kutladı, hem de hatırlarını sordu.

AKHİSAR, MANİSA (ANKA) - Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Akhisarlı şehit ailelerini unutmadı. Belediye personeli, Akhisarlı şehit ailelerinin tek tek kapılarını çalarak hem Kadir Gecelerini kutladı, hem de hatırlarını sordu.

Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, ilçede yaşayan şehit ailelerini unutmadı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selam ve sevgilerini şehit ailelerine ileten personel, içerisinde Türk kahvesi, kolonya ve tatlı bulunan hediyeler verdi.

Ekipler, şehit ailelerinin ihtiyaçlarını sorarken, şehit aileleri de böyle anlamlı bir günde Akhisar Belediyesi'nin yanlarında olmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Besim Dutlulu, Kadir Gecesi, Akhisar, Şehit, Yerel, Haberler

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