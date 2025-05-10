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Akçaköy İlk-Ortaokulu'nda Hıdırellez Şenliği ve Colourfest Coşkusu

Akçaköy İlk-Ortaokulu'nda Hıdırellez Şenliği ve Colourfest Coşkusu
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Aydın'ın Köşk ilçesindeki Akçaköy İlk-Ortaokulunda düzenlenen Hıdırellez şenliğinde öğrenciler geleneklerini yaşarken, renkli Colourfest etkinliğiyle eğlenceli anlar yaşandı. Okul Müdürü Ebubekir Gizli etkinliğin dostluk ve kardeşlik içinde geçtiğini vurguladı.

Aydın Köşk ilçesinde bulunan Akçaköy İlk-Ortaokulunda ' Hıdırellez Şenliği ve Colourfest' etkinliği yapıldı.

Akçaköy İlk-Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde öğrenciler hıdırellez geleneklerini yerine getirdiler. Yarışmalar yaparak ve dans ederek doyasıya eğlendiler. Şenliğin sonunda yapılan colourfest etkinliği ile her yer rengarenk oldu. Köşk Akçaköy İlköğretim Okul Müdürü Ebubekir Gizli düzenlenen etkinlik sonrası, "Öğrenciler ile öğretmenler arasında gerçekleşen renkli 'Hıdırellez Şenliği ve Colourfest' etkinliğimizde öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler. Katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize dostluk ve kardeşlik havasında gerçekleştiğimiz için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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