Akçaköy İlk-Ortaokulu'nda Hıdırellez Şenliği ve Colourfest Coşkusu

Aydın Köşk ilçesinde bulunan Akçaköy İlk-Ortaokulunda ' Hıdırellez Şenliği ve Colourfest' etkinliği yapıldı.

Akçaköy İlk-Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde öğrenciler hıdırellez geleneklerini yerine getirdiler. Yarışmalar yaparak ve dans ederek doyasıya eğlendiler. Şenliğin sonunda yapılan colourfest etkinliği ile her yer rengarenk oldu. Köşk Akçaköy İlköğretim Okul Müdürü Ebubekir Gizli düzenlenen etkinlik sonrası, "Öğrenciler ile öğretmenler arasında gerçekleşen renkli 'Hıdırellez Şenliği ve Colourfest' etkinliğimizde öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler. Katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize dostluk ve kardeşlik havasında gerçekleştiğimiz için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN