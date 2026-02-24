Haberler

Belgeler sahiplerini buldu
Akçakoca Gençlik Merkezi'nde düzenlenen satranç atölyesi programını tamamlayan gençler için sertifika ve ödül töreni gerçekleştirildi. Katılımcılar, satranç oyunu ile stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdi.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Gençlik Merkezi'nde düzenlenen satranç atölyesi programını başarıyla tamamlayan gençler için sertifika ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Akçakoca'da eğitim süreci boyunca satranç oyununa yönelik temel ve ileri düzey bilgiler edinen gençler, stratejik düşünme, problem çözme, dikkat ve planlama becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Program sonunda düzenlenen törende, satranç eğitmeni Sena Demirağ tarafından katılımcılara katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Törende, gençlerin gösterdiği azim ve başarıdan duyulan memnuniyet dile getirilirken, satrancın zihinsel gelişime ve akademik başarıya katkı sağlayan önemli bir branş olduğu vurgulandı. Eğitim sürecine aktif katılım sağlayan gençler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. - DÜZCE

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
