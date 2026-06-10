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Trafik akışı değişti

Trafik akışı değişti
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi sapak mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı geçici olarak değiştirildi. Düzce istikametine gidiş yönü, hem geliş hem gidiş trafiğine açıldı. Sürücülerin dikkatli olması istendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi sapak mevkiinde trafik akışı yol çalışması nedeniyle değişti.

Akçakoca'da Sapak mevkiinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik akışında geçici bir düzenlemeye gidildi. Edinilen bilgilere göre, çalışmalar süresince Düzce istikametine gidiş yönü hem geliş hem de gidiş trafiğine açıldı. Sürücülerin bölgede dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istenirken, yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışının yeniden normal düzene döneceği öğrenildi.

Yetkililer, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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