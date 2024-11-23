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Akçakoca'da Şiddetli Fırtına Balıkçıları Olumsuz Etkiledi

Akçakoca'da Şiddetli Fırtına Balıkçıları Olumsuz Etkiledi
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Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, şiddetli fırtına nedeniyle 4 metre yüksekliğindeki dalgalarla mücadele ediyor. Balıkçılar, fırtına nedeniyle denize açılamıyor ve barınaklarda korunmaya çalışıyor.

Düzce(İHA) – Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesi karayele teslim oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Karadeniz'de boyu 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri, dev dalgalar nedeniyle beşik gibi sallanırken, balıkçılar ise barınağa sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı.

Anadolu'nun denize açılan kapısı Düzce'nin Akçakoca ilçesi, karayel ve dalgalara teslim oldu. Boyu 4 metreyi bulan dalgalar, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Karadeniz'de oluşan dalgalar, limanda bulunan tekneleri beşik gibi salladı. Denizdeki dalgalar nedeniyle açılamayan balıkçılar ise barınağa sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı.

Balıkçılar hem fırtına hem de dalgalar nedeniyle avlanmaya çıkamadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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