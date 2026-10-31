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Akçakoca'da sağlık hizmetleri Devlet Hastanesi'nde ele alındı

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Akçakoca'da sağlık hizmetleri Devlet Hastanesi'nde ele alındı
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Akçakoca Kaymakamı Uzan başkanlığında Akçakoca Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda ilçedeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve kalitesinin artırılması ele alındı. Toplantıda kurumlar arası iş birliği ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi görüşüldü.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçedeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında Akçakoca Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Kudret Selki, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Elif Cebe, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muhammed Sıddık Baran, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökçen Ülkü Arıca ve hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken hastanenin hizmet kapasitesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, Akçakoca'da sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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