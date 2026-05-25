Milletvekili Bozgeyik: "Bayramlar millet olma şuurunu güçlendirir"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurban ibadetinin teslimiyet, paylaşma ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mazlumların unutulmaması çağrısı yaptı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; Kurban ibadetinin teslimiyetin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bayramların millet olma şuurunu güçlendirdiğini belirten Bozgeyik, mesajında Kur'an-ı Kerim'de geçen "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır" ayetini hatırlatarak, Kurban Bayramı'nın özünde samimiyet, ihlas ve kulluk bilinci taşıdığını vurguladı.

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik mesajında, "Kurban; Hz. İbrahim'in sadakatini, Hz. İsmail'in teslimiyetini bizlere hatırlatan büyük bir ibadettir. Bu mübarek günler; paylaşmanın bereketini, kardeşliğin kıymetini ve ümmet olmanın sorumluluğunu yeniden idrak etmemize vesile olmaktadır. Peygamber Efendimiz'in 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hareket eden aziz milletimiz, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaktır" dedi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, özellikle Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Bayram sevincini yaşarken mazlumları, yetimleri ve gönlü mahzun kardeşlerimizi dualarımızda unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle her zaman örnek bir şehir olduğunu belirten Bozgeyik, vatandaşlara büyüklerini ziyaret etmeleri, kırgınlıkları geride bırakmaları ve bayramın manevi iklimini en güzel şekilde yaşamaları çağrısında bulundu.

Milletvekili Bozgeyik mesajının sonunda, başta Gaziantepliler olmak üzere tüm milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın insanlığa huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
