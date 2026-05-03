AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda olan evladımız Almina Ağaoğlu kızımızı kaybettik. Almina canımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesinin ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

