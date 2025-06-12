AK Parti Samsat, Kaymakam Yaşar Artar'a Plaket Verdi

AK Parti Samsat, Kaymakam Yaşar Artar'a Plaket Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Samsat İlçe Başkanlığı, bir yıl boyunca ilçede yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı Kaymakam Yaşar Artar'a plaket verdi. İlçe Başkanı Osman İdacı, Artar'ın çalışmaları için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ak Parti Samsat İlçe Başkanlığı, Samsat Kaymakamı Yaşar Artar'a son bir yılda yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Samsat ilçe Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Kaymakamı olarak atanan Yaşar Artar'a Ak Parti Samsat İlçe Başkanlığı yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı plaket sundu.

AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı, ilçe teşkilatı olarak almış oldukları karar gereğince bir yıla yakın bir süresinde Kaymakam olarak hizmet eden Kaymakam Yaşar Artar'a teşekkür ederek plaket sunduklarını ifade etti.

Başkan İdacı açıklamasında, "Henüz bir yıl bile dolmadan Samsat ilçemizden ayrılacak olan Kaymakamımız gerçekten başarılı çalışmalara hizmet etti. İlçenin bütün yönetim kademeleri ile uyumlu bir yol izledi. Bundan sonraki görev yerlerinde de başarılı çalışmalar yapacağına inancımız tamdır. Kendisine Samsat ilçemizde yaptı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası piyasalarda deprem! Bir anda resmen çakıldı
İstanbul'da dehşete düşüren suikast girişimi! Sinsice yaklaşıp tetiğe peş peşe bastılar

Kan donduran anlar! Yanına sinsice yaklaşıp peş peşe tetiğe bastılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.