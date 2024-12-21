Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses için tutuklanma talebi
Gözaltındaki Özlem Gürses'i şimdilik ifadesi de kurtaramadı
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı

AK Parti Osmaniye Kongresi'nde Muzaffer Çuhadar’ın Adaylığı Reddedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa tek aday olarak seçilirken, Muzaffer Çuhadar'ın önerdiği liste divan tarafından kabul edilmedi.

(OSMANİYE)- Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresinde, başkanlığa aday olan Muzaffer Çuhadar'ın verdiği liste divan tarafından reddedildi. Kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa tek aday olarak seçime girdi.

Kongrede, partinin çeşitli kademelerinde görev almış Muzaffer Çuhadar'ın da liste çıkararak aday olacağı belirtilmişti. Kongrede il başkanı adayı Muzaffer Çuhadar'ın verdiği liste kongre divan başkanlığı tarafından kabul edilmedi ve adaylığı reddedildi. Seçime mevcut Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa'nın başkanlığında tek liste halinde gidildi.

Divan başkanlığından listeye ilişkin, "Divan Kuruluna sunulan Muzaffer Çuhadar ve listesi, Tüzüğümüz ve Kongre Yönetmeliğimizin gereğince kongrenin yürütülmesi ve kongre ile her türlü işlemin Divan Kurulunun takdirinde olması nedeni ile kabul edilmemiştir" bilgisi paylaşıldı.

Kararın ardından adaylığı kabul edilmeyen Muzaffer Çuhadar'ın destekçileri salonu terk etti.

AK Parti Osmaniye Kongresi'nde Muzaffer Çuhadar’ın Adaylığı Reddedildi
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
img

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
img

Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış
Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
Fransız gazeteci, merak edilen soruyu Bakan Fidan'a açıkça sordu

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Aralık Ödemiş, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.