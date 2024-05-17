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AK Parti Milletvekili Uçakta Kalbi Duran Vatandaşı Hayata Döndürdü

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AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Saat 01: 45'te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu. Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale aynı uçakta bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş'den geldi. Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Önceden haber verilmesi üzerine havalimanında sağlık ekipleri hazır bulunarak vatandaş hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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