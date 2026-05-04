AK Parti Milletvekili Fırat'tan meslektaşlarına saldırıya tepki: 'Avukatlar düşmanınız değil'

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, son dönemde meslektaşlarına karşı artan saldırı ve şiddet eylemlerine tepki göstererek, "Kamu görevlisi statüsündeki avukatlara 'düşman' gözüyle bakılmamalı, husumet beslenmemelidir. Avukatlar saldırı ve şiddeti değil, değer görmeyi hak ediyor" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Fırat, "son günlerde avukatlık görevini icra etmelerinden dolayı meslektaşlarına yönelen saldırıları üzüntüyle takip ettiğini ve bu durumu esefle kınadığını" vurguladı.

"Avukata saldırı, kamu görevlisine yapılmış sayılır"

Fırat, hakim ve savcılarla aynı fakülteden mezun olan avukatların da yargının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

Türk Ceza Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan "yargı görevi yapan" kavramı kapsamında değerlendirilen avukatların, "kamu görevlisi" statüsünde olduğuna dikkat çeken Fırat, "Bu nedenle avukatlara yönelik her türlü saldırı ve şiddet, doğrudan kamu görevlisine yapılmış sayılmaktadır. Nasıl ki savcı iddia makamını, hakim hüküm makamını temsil ediyorsa; avukatlar da yargının üç sacayağından biri olarak savunma makamını temsil etmektedir" dedi.

"Avukatlar düşman değil"

Avukat meslektaşlarına düşman gözüyle bakılmaması gerektiğini kaydeden Fırat, "Vatandaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan, adil yargılanma hakkının ve savunma hakkının etkin şekilde kullanılmasını sağlayan avukatlara 'düşman' gözüyle bakılmamalı, husumet beslenmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Şiddete maruz kalmayı değil, değer görmeyi hak ediyor"

AK Parti'nin hukukçu vekili Abdurrahim Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avukatlık mesleği, kanunlar çerçevesinde icra edilen son derece önemli ve saygın bir meslektir. Avukatlar, saldırı ve şiddete maruz kalmayı değil, savunma hakkının temel taşı olarak değer görmeyi hak etmektedir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı