AK Parti İl Başkanları Toplantısında Mahalli İdareler Seçimleri Ele Alındı

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 81 il başkanının katıldığı toplantıya katıldı.

Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında il başkanları toplantısı telekonferans sistemi üzerinden katıldı. 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ele alındığı toplantıda aday belire sürecinin devam ettiği belirtildi. Kandemir, başta büyükşehirler olmak üzere tüm adayların halk tarafından karşılığı olan kişiler olacağını söyledi. - BİLECİK