Şehit Ailesine Ziyaret ve Anlamlı Hediye

Ak Parti heyeti, Alpagut köyünde yaşayan aziz şehit Necdet Ayhan'ın ailesini ziyaret etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Alpagut köyünde yaşayan aziz şehit Necdet Ayhan'ın ailesi ile bir araya geldi. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen heyet, anne ve babasının evlatlarıyla hiç fotoğrafı olmadığını öğrenince, bu eksikliği gidermek için özel bir fotoğraf tasarlatarak aileye hediye etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette İl Başkanı Yıldırım, "Şehitlik en yüce mertebe; geride bıraktıkları emanet ise en kutsal değerdir. Rabbim sizleri bu fotoğraftaki gibi bir arada cennetinde buluştursun, tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin, ailelerine sabır versin" dedi. - BİLECİK