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AK Parti Gediz İlçe Başkanı Sel Mağduru Köyleri Ziyaret Etti

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AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz ile birlikte Üzümlü ve Ilıcasu köylerini ziyaret ederek sel mağduru vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz ile birlikte bu köyleri ziyaret ederek sel mağduru vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz hafta aşırı yağış sonrası meydana gelen sel felaketi Üzümlü ve Ilıcasu köylerinde hayvan ölümlerine ayrıca ekili arazilerde büyük zarara neden olmuştu. Ilıcasu ve Üzümlü köylerinin büyük bir felaket atlattığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle bir durum yaşatmasın. Köylerimizi İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile ziyaret ederek yaşanan hasarı yerinde görüp tespit etmek ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedik. Çiftçilerimizin zararını tazmini hususunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bütün vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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